Auf den Spuren des Prager Frühlings

Prag, 21. August 1968: Die Truppen des Warschauer Pakts rollen mit Panzern in die tschechoslowakische Hauptstadt ein, um den Prager Frühling, also die Reformbemühungen der Kommunistischen Partei, gewaltsam niederzuschlagen. Mittendrin: der junge Fotograf Bohumil Dobrovolsky. Er schiesst während der ersten Tage der Okkupation eindrückliche Fotos in den Strassen der Millionenstadt.

Jetzt sind Dobrovolskys Fotografien im Museum am Pfäffikersee zu sehen. Heute Donnerstagabend fand die Vernissage mit einer Rede des Autors Bruno H. Weder statt, der dieses Jahr das Buch «Ota Sik und der Prager Frühling» publiziert hat. Das Museum hat für Besucher jeweils samstags und sonntags von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Die Ausstellung endet mit der Finissage am 16. September ab 14 Uhr.

Künstler von Weltformat

Parallel dazu sind gut 500 Meter entfernt in der Galerie Krause an der Tumbelenstrasse 37 die Werke von damals im Exil lebenden tschechoslowakischen Künstlern zu sehen, etwa solche von Jiri Kolar, einem Künstler von Weltformat. Seine Werke waren schon im Guggenheim Museum in New York zu sehen.

Die Initiative für die Doppelausstellung kommt von Alice Krause, die selbst vor den sowjetischen Panzern fliehen musste (wir berichteten). Ihre Galerie hat ihr mittlerweile verstorbenen Mann Oskar drei Jahre nach seiner Flucht eröffnet. Die Galerie Krause hat jeden Samstag und Sonntag von 14 bis 19 Uhr oder nach Vereinbarung geöffnet. Finissage am 16. September ab 14 Uhr. (jsk)