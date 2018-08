Wetziker auf dem Weg zum Superstar

Ein unauffälliger, in die Jahre gekommener Wohnblock im Grüt, ohne Lift. Vor dem Haus eine Schaukel, ein Sandhaufen. Hier, im obersten Stock, in einer bescheidenen Dreizimmer-Wohnung mit kleinem Balkon wohnt ein Mann, der auf dem Weg zum Superstar ist. Loco Escrito, mit bürgerlichem Namen Nicolas Herzig, 28 Jahre alt. Eine goldene Schallplatte, einen Platz in den Top Ten der Schweizer Hitparade und Goldstatus für seinen Hit «Adios», Platz eins bei ITunes, Auftritte in der ganzen Schweiz, Portugal, Lateinamerika.