Sommerauer bekommen Tempo-50-Zone

Die Anwohner im Russiker Weiler Sommerau haben einen langen Atem. Jahrelang wehrten sie sich gegen das aus ihrer Perspektive «verantwortungslose» Tempo-80--Regime auf der Hauptstrasse.

Einige Anwohner konnten nicht verstehen, weshalb auf der Strasse, die quer durch ihren Weiler führt, überhaupt 80 Kilometer pro Stunde erlaubt sind. An der Sennhof- und an der Höhenstrasse spielen Kinder, auf der Kreuzung biegt der Schulbus ein. Zudem sei das Einspuren von einer der vier Einmündungen äusserst unübersichtlich. Der Kehrichtwagen muss vor Ort manövrieren und täglich kreuzen Landwirtschaftsfahrzeuge die Strasse. Es komme immer wieder zu brenzligen Situationen an dieser gefährlichen Ecke, monierten die Sommerauer bereits vor Jahren.

Verkehrssicherheit intakt

2012 haben mehrere Sommerauer gemeinsam beim Kanton um eine Senkung des Tempolimits gebeten. Weil die Anwohner gerne ein Tempolimit von 50 Kilometer pro Stunde signalisiert gehabt hätten, hat die Kantonspolizei das Fahrverhalten und das Unfallgeschehen beobachtet. «Weil keine Probleme hinsichtlich der Verkehrssicherheit bestanden, drängten sich aber keine Massnahmen auf», sagt Mediensprecherin Rebecca Tilen.

Jetzt ist es anders gekommen. Seit letzter Woche gilt beim Weiler zwischen Russikon und Hittnau Tempo 50. «Da das Geschwindigkeitsverhalten im Weiler Sommerau sehr angepasst und verhältnismässig ist, konnten wir auf Wunsch der Gemeinde die entsprechende Signalisationsänderung bewilligen», sagt Tilen.

5000 Franken für Signalisation

Die Kantonspolizei überliess den Entscheid über das Tempolimit in Sommerau also der Gemeinde Russikon und dem kantonalen Tiefbauamt. Die Gemeinde hatte das Anliegen der Sommerauer unterstützt und bei den kantonalen Behörden insistiert.

Die Strasse Sommerau gehört der Gemeinde, die Sennhof- und die Höhenstrasse jedoch dem Kanton. Deshalb teilen sich Kanton und Gemeinde die Kosten für die neuen Schilder. Laut Gemeindeschreiber Marc Syfrig sind dafür 5000 Franken vorgesehen. «Wir sind froh, dass die Signalisation innert kurzer Zeit angepasst werden konnte.» Der Anteil, den das kantonale Tiefbauamt trägt, wird sich erst aus der Endabrechnung ergeben, teilt die Baudirektion mit.