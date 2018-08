Sanierung wird abgeschlossen

Gemäss aktuellem Stand wird die Sanierung der Kantonsstrasse in Bauma voraussichtlich am Montag, 20. August, abgeschlossen und die Strasse ab 5 Uhr morgens wieder normal befahrbar sein. Planmässig sollte bis am Donnerstag, 16. August, die Binderschicht sowie auch der Deckbelag fertig sein. Damit der Belag aushärten kann, bleibt die Strasse über das Wochenende aber noch gesperrt.

Für rund einen Monat war die Strasse gesperrt

Die Kantonsstrasse zwischen Bauma und Lipperschwendi, respektive die Gublen- und Stegstrasse, ist seit dem 23. Juli gesperrt. Der Abschnitt wurde während diesem Zeitraum komplett saniert. Dabei wurde der bestehende Strassenbelag einige Zentimeter abgefräst und neue Binder- und Deckenschichten eingebaut. An einzelnen Stellen wurde der Belag vollständig ersetzt.

Bis Ende September werden noch mehrere Gehwege und ein Radweg instandgesetzt. Die Sanierung kostet rund 5,5 Millionen Franken und wird vom Kanton bezahlt. Weil die Gemeinde Bauma die Wasserleitung in Fahrtrichtung Fischenthal eingangs Seewadel ersetzten lässt, entstehen für die Gemeinde Kosten in der Höhe von rund 200’000 Franken.