«Niemand wollte die Arbeit weiterführen»

Fremde Sprache und fremde Kulturen sind für Auswanderer eine Herausforderung. Migrantenvereine bieten ihnen eine Anlaufstelle und oft ein zweites Zuhause. Für spanische Auswanderer war das in Uster über 50 Jahre lang die «Union Espanola de Uster».

Ein langjähriges Mitglied war der aus Galicien stammende Manuel Estevez. Der gelernte Elektromonteur heiratete 1984 und kam danach in die Schweiz nach Uster. Bereits sein Vater sei in die Schweiz emigriert, um auf dem Bau zu arbeiten. Estevez schlug zunächst den gleichen Weg ein und wechselte danach in die Reinigungsbranche. «Die Union Espanola de Uster lernte ich rasch kennen und trat dem Verein schon im gleichen Jahr bei», sagt Estevez.

«Für mich wurde der Verein sofort zu einer zweiten Heimat.» Manuel Estevez, letzter Präsident des Vereins Union Espanola de Uster

Seine Frau reiste drei Jahre später in die Schweiz nach, seine beiden Töchter im Jahr 1993 im Alter von sechs und acht Jahren.

Estevez fand schnell Anschluss im Verein und traf sich jedes Wochenende mit seinen Landsleuten: «Für mich wurde der Verein sofort zu einer zweiten Heimat.»

Vielfältige Hilfe

Seine Mitglieder erhielten vielfältige Hilfe: «Wir haben in Zusammenarbeit mit Lehrern Deutschkurse angeboten. Bei Behördengängen oder bei der Jobsuche halfen wir unseren Landsleuten ebenso», sagt Estevez. Besonders stolz erzählt Estevez von «seiner» Fussballgruppe: «Über viele Jahre bis in die 2000er-Jahre hinein gab es viele spanischstämmige Fussballspieler aus unserem Verein, die beim FC Uster gespielt haben.»

Estevez’ Töchter hätten ihn am Wochenende oft begleitet. Tochter Jessica sagt: «Wir spielten Billard, Tischfussball, Domino und hatten mit anderen Kindern eine gute Zeit.» Zu besonderen Anlässen, wie am Muttertag, hätten die Kinder oft Theaterstücke vorgeführt oder Lieder gesungen. Für die Jungen wurde der Verein mit der Zeit weniger interessant. Jessica Estevez sagt: «In den letzten Jahren ging ich immer weniger ins Lokal.» Die Kinder der Auswanderer hätten andere Interessen, seien gut integriert und hätten somit einen anderen Freundeskreis. «Früher waren viele spanische Auswanderer schlecht integriert und beherrschten die deutsche Sprache nicht.» Junge Spanier seien im Verein selten geworden.

Über 20 Jahre lang Präsident

In der Union Espanola de Uster war Manuel Estevez bis zuletzt Präsident: «1991 wurde ich gewählt und ich habe dieses Amt mit Unterbrüchen bis heute geführt.» Mehr als 20 Jahre seien nun genug. Im Verein hätte man von seinen Rücktrittsgedanken bereits seit ungefähr drei Jahren gewusst. Dann kam die Generalversammlung dieses Jahr: «Am 24. Februar sollte ein neuer Vorstand gewählt werden, doch niemand wollte das Amt des Vorsitzenden übernehmen», sagt Estevez.

«Meinem Nachfolger wäre ich zur Seite gestanden.» Manuel Estevez

Auch nach der Generalversammlung habe er unermüdlich um einen Nachfolger geweibelt. «Ich wäre ihm zur Seite gestanden und hätte ihn eingearbeitet.» Aber viele hätten das hohe Arbeitspensum gescheut. «Ich habe im Durchschnitt zwischen 300 und 400 Stunden im Jahr investiert», sagt Estevez.

Die Auflösung drohte

In einem Brief habe er nach der Sitzung sämtliche Mitglieder informiert, dass ohne Führungsperson die Schliessung drohe. Zwei Wochen später startete Estevez mit einer neuen Versammlung einen erneuten Versuch; ohne Erfolg. Estevez fragt konsterniert: «Wenn niemand die Arbeit machen möchte, wozu dann den Verein weiterführen?» Es seien immer die gleichen Personen gewesen, die die Arbeit erledigt hätten. Damit habe er manchmal Mühe gehabt. «Aber man kann die Leute ja nicht zwingen!»

Vielen Mitgliedern habe nach der Generalversammlung gedämmert, dass der Verein vor der Auflösung stehe. Dies hätten auch die schwindenden Mitgliederzahlen belegt. Mit Blick auf diese Perspektive hätten auch die Kosten eine Rolle gespielt: Das Vereinslokal wäre zu teuer geworden. Als Konsequenz habe der Vorstand einstimmig per Ende März den Mietvertrag mit der Stadt Uster gekündet.

Die Hoffnung besteht weiter

Anfang Juli gab Estevez die Schlüssel des Vereinslokals der Stadt Uster zurück. «Wenn man nach so langer Zeit und so vielen gemeinsamen Erlebnissen schliessen muss, dann geht natürlich etwas verloren.», sagt er wehmütig. Nun müsse er noch abrechnen: Bereits gezahlte Jahresbeiträge erstatte er zurück. «Bleibt noch Vereinsvermögen übrig, so spenden wir dieses. Das ist so in unseren Statuten vorgesehen.»

Estevez wirkt nicht vergrämt, die positiven Erinnerungen möchte er in den Vordergrund stellen. Denn die Hoffnung, dass andere die spanische Tradition in Uster weiter pflegen und das Erbe des Traditionsvereins weiterführen, habe er nicht aufgegeben. Estevez sagt: «Ich wäre bei einem Neuanfang sofort wieder mit dabei.» Christian Reif