Neue Baderegeltafel in der Badi Oberi

45 Personen ertrinken im Zehnjahresdurchschnitt in der Schweiz. Gemäss Umfragen seien die lebensrettenden Baderegeln der Schweizerische Lebensrettungs-Gesellschaft (SLRG) noch zu wenig in den Köpfen von Frau und Herr Schweizer verankert, teilt die Organisation in einer Medienmitteilung mit.

Gemeinsam mit Visana, einer der führenden schweizerischen Kranken- und Unfallversicherern, will man dies ändern. Unter dem Titel «Ich trage Verantwortung» werden schweizweit 150 neue Baderegelntafeln aufgehängt. So auch gestern Mittwoch, 15. August, in der Badi Oberi.

Gemeinsam für mehr Wassersicherheit

«Dank der von Visana finanzierten Baderegeltafeln, die an wichtigen Badeplätzen gratis zur Verfügung gestellt werden, ist Prävention da möglich, wo es sie braucht – vor Ort am Wasser», meint Reto Abächerli, Geschäftsführer der SLRG. Mit dem Ziel «Gemeinsam für mehr Wassersicherheit» unterstützt Visana die SLRG als Hauptpartner finanziell, ideell und personell. «Es ist uns ein grosses Anliegen, zusammen mit der SLRG Bade- und Ertrinkungsunfällen vorzubeugen und Leben zu retten», sagt Urs Roth, CEO von Visana.

Auf dem Bild von links nach rechts: Bülent Atalay (Hauptgeschäftstellenleiter Winterthur), Miriam Büttner (Badmeisterin Badi Oberi), Elisabeth Freihofer (Finanzvorstand Badi Oberi), Christian Sirtl (Präsident SLRG Sektion Winterthur).