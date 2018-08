Jetzt darf man wieder Feuer machen

Die lang andauernde Trockenheit hat im Bezirk Hinwil zu einer erhöhten Brandgefahr in der Natur geführt. Deshalb wurde Ende Juli in allen Gemeinden des Bezirks Hinwil ein generelles Feuerverbot in Kraft gesetzt. Zwischenzeitliche Niederschläge und ein leichter Temperaturrückgang hätten nun aber dazu geführt, dass sich die Brandgefahr etwas reduziert habe, wie der Wetziker Stadtrat in einer Mitteilung schreibt.

Die Gefahr eines Flächenbrandes sei gegenüber Ende Juli leicht gesunken. Aus diesem Grund hätten die zuständigen Stellen die Lage zusammen mit Fachverantwortlichen neu beurteilt und entschieden, das allgemeine Feuerverbot aufzuheben.

Feuerverbot in Waldesnähe bleibt bestehen

Nach wie vor gilt aber das im ganzen Kanton Zürich geltende Feuerverbot in Wäldern und in Waldesnähe mit einem Sicherheitsabstand von 200 Metern. Dabei sind laut Stadtrat folgende Punkte zu beachten:

keine brennenden Raucherwaren und Streichhölzer wegwerfen

keine landwirtschaftlichen Räumungsfeuer entfachen

Grillfeuer dauernd beobachten, bei Funkenflug Feuer sofort löschen

Feuer vor dem Weggehen vollständig löschen

Grillasche nicht unachtsam entsorgen

bei Wind ganz auf Feuer im Freien verzichten

Kein Feuerwerk bis Ende Jahr

Dieses kantonale Verbot gilt bis zu dessen Widerruf durch die kantonalen Stellen. Es sei damit zu rechnen, dass eine Aufhebung erst nach ergiebigen, flächendeckenden Niederschlägen erfolgen könne, so der Stadtrat. Die Bevölkerung werde weiterhin zu verantwortungsbewusstem Verhalten aufgerufen, um Wald- und Flurbrände zu verhindern.

Das Abbrennen von Feuerwerk ist ohne ausdrückliche Bewilligung gemäss den kommunalen Polizeiverordnungen bis zum 31. Dezember 2018 untersagt.