Hochzeitsfieber an Schnapsdaten

Gleich doppelt so viele Trauungen

Für gewöhnlich vermählen sich auf dem Zivilstandesamt Winterthur sieben Paare pro Trautag. Leiter Fabio Palummo und sein Team führen die Trauungen jeweils von Mittwoch bis Freitag – vereinzelt auch samstags – im Lindengut oder im Superblock durch. Diesen August ist das Zivilstandesamt jedoch besonders gefordert. Gleich zwei Schnapsdaten liessen die Nachfrage deutlich ansteigen. Fabio Palummo bestätigt: «Wegen des speziellen Datums haben wir am Mittwoch, 8.8.18, ausserordentlich ganztags getraut. Insgesamt führten wir zehn Trauungen durch.»

«Die Termine waren sofort vergeben.» Fabio Palummo, Zivilstandesamtleiter Winterthur

Noch beliebter wird das Datum in zwei Tagen sein. Weil der Hochzeitstag am 18.8.18 auf einen Samstag fällt, war die Nachfrage entsprechend gross. «Ausnahmsweise werden wir deshalb auch am Samstag beide Trauzimmer, im Lindengut und im Superblock, zur Verfügung stellen», so der Zivilstandesamt-Leiter. Statt durchschnittlich sieben Trauungen, wird es am 18. August gleich doppelt so viele geben. «Die Termine waren sofort vergeben», erinnert sich Fabio Palummo. Diese können beim Zivilstandesamt Winterthur generell frühestens ein Jahr im Voraus reserviert werden. «Um die Chancengleichheit zu wahren, halten wir uns an diese selbstauferlegte Regel penibel genau», so Fabio Palummo. Wolle man sich ein bestimmtes Datum ergattern, müsse man also rechtzeitig zum Hörer greifen. Jeden Wunsch könne man aber nicht erfüllen.