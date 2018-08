Frischer Wind am Badi-Open-Air

Zum dritten Mal findet am 25. August das Rütner Badi-Open-Air statt. Und weil aller guten Dinge drei sind, haben die Veranstalter mit der kommenden Ausgabe auch den bisherigen Höhepunkt der Veranstaltungsreihe auf die Beine gestellt.

Denn mit James Gruntz holt der Badi-Open-Air-Verein einen Schweizer Star mit nationaler Ausstrahlung nach Rüti. «Wir sind ein kleines Openair», sagt Vereinspräsidentin Michèle Kaufeld, «da ist es natürlich immer ein kleines Highlight, wenn ein solcher Künstler zusagt.»

Mehr Pop und Rap



Anders als in den beiden vorangegangenen Jahren, als noch Reggea die Bühne dominierte, setzten die Veranstalter heuer vermehrt auf Pop- und Rap-Acts. So läutet die Zürcher Oberländer Rap-Kollaboration Sanic den Festivalbeginn in der Badi Rüti ein. Ab 16 Uhr begleiten sie das Jugendprogramm «Dance&Drink», das die Veranstalter in Zusammenarbeit mit hiesigen Jugendlichen auf die Beine gestellt haben.

«Wir haben uns mit einigen Oberstufenschülern zusammengesetzt und sie gefragt, was für ein Programm sie cool fänden», sagt Kaufeld. «Das war ein lustiger Abend.» Bis um 18 Uhr servieren die Jugendlichen an der Bar nun alkoholfreie Drinks zu den Lyrics von Sanic und einer Playlist, die die Jugendlichen selbst kreiert haben.

Musik über Genregrenzen hinweg

Ab 18 Uhr geht die Bar dann in Erwachsenenhände über, und die bieten fortan auch Drinks mit Schuss an. Auf der Bühne wandert das Mikrofon zu den Auf der Bühne wandert das Mikrofon zu den Soul-Jazz-Punkern von Kwadrat, einer Band, die sich irgendwo zwischen den Genres bewegt und die mit ihrem Sound gerne über die Stränge schlägt.

Wen das nicht nur durstig, sondern auch hungrig macht, verpflegt sich an den Essensständen, die mit Hörnli und Ghackets, Würsten und selbst gemachten Pizzen für das leibliche Wohl der Open-Air-Gänger sorgen.

«Das Open-Air ist ein Ort der Begegnung für Jung und Alt.»

Michèle Kaufeld, Vereinspräsidentin

Danach geht’s gestärkt zurück vor die Bühne, zu den Luzerner Jungs Marash & Dave, die gerne mit den Trennlinien zwischen Pop und Rap seilspringen und mit ihren Beats die Menge zum Tanzen bringt.

Das Musikprogramm klingt so jung und dynamisch, wie es der Vereinsvorstand des Open-Airs ist. «Wir haben frischen Wind in das Programm gebracht», sagt Vereinspräsidentin Kaufeld, die zusammen mit anderen Mittzwanzigern neu den Vereinsvorstand stellt und die Organisation betreibt. «Wir sind aber noch immer ein durchmischter Verein, das Open-Air ist ein Ort der Begegnung für Jung und Alt», wie sie betont.

Eingängiger Pop zum Schluss

Besonders beim Hauptact des Abends, James Gruntz, dürfte die Generationenfrage ohnehin keine Rolle spielen. Der treibende, eingängige Pop des Berner Singer/Songwriter-Talents dürfte der Radionation nur allzu vertraut sein und den stimmungsvollen Höhepunkts des Abends bilden.

Junge und jung geblieben feier anschliessend bis in die Morgenstunden an der Afterparty, ein Novum, wie Kaufeld sagt: «Man muss nicht immer in die Stadt für den Ausgang. Es geht etwas im Zürcher Oberland.»



Infos und Tickets unter: www.ruetibadiopenair.ch.