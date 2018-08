Bazl auferlegt Dübendorfer Ju-Air Massnahmen

Am Freitag will die Dübendorfer Ju-Air ihren Flugbetrieb wieder aufnehmen, nur 13 Tage nach dem tragischen Absturz am Piz Segnas mit 20 Toten. Nun hat das Bundesamt für Zivilluftfahrt (Bazl) der Fluggesellschaft vorsorgliche Massnahmen auferlegt.

So muss die Ju-Air bei Flügen vorläufig eine Minimalhöhe einhalten, die über der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestflughöhe liegt. Auch müssen die Flugzeuge der Ju-Air ab sofort ein GPS-Datenaufzeichnungsgerät mitführen, das jeden Flug aufzeichnet und eine nachträgliche Beurteilung der Flugroute erlaubt. Weiter sollen die Passagiere während des Fluges angeschnallt bleiben und sich nicht mehr frei im Flugzeug bewegen können. Dies gilt auch für Cockpit-Besuche während des Flugs.

Die vorsorglichen Massnahmen müssen von der Ju-Air vor Aufnahme des Flugbetriebs umgesetzt werden.

Ju-Air will Auflagen umsetzen

Die Pläne der Ju-Air, am Freitag wieder mit zwei Flugzeugen ab Dübendorf abzuheben, dürften durch die Auflagen allerdings nicht tangiert sein. «Wenn die Ju-Air die Massnahmen umsetzen kann, was kein Problem sein dürfte, kann sie wie geplant fliegen», sagt Bazl-Sprecher Urs Holderegger. Die Massnahmen seien mit der Ju-Air auch abgesprochen worden und die Ju-Air habe dem Bazl bereits zugesichert, dass sie die Auflagen umsetzen wird.

Falls sich Hinweise auf ein technisches Problem ergeben sollten, würde ein Flugverbot doch noch zum Thema. Die entsprechende Untersuchung der Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) könne bis zu einem ersten Zwischenergebnis allerdings noch mehrere Monate andauern.

«Grounding» nicht üblich

Das Bazl hatte sich zuletzt «überrascht» darüber gezeigt, dass die Ju-Air knapp zwei Wochen nach dem Unglück den Flugbetrieb schon wieder aufnehmen will. Urs Holderegger sagt allerdings auch, dass es nach Abstürzen nicht üblich sei, ganze Flotten zu «grounden».