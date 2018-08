Winti einmal kurzgefasst

Für was stehen denn nun «MFW» oder «ZHAW»? In Winterthur ist es gängig, sich kurz zu fassen. Das kann bei Auswärtigen leicht zu Verwirrungen führen. Aber selbst für die Winterthurer selbst sind diese Abkürzungen nicht immer leicht zu verstehen, wie eine kleine Umfrage auf Eulachstädter Strasse zeigt.

Die bekannteste Abkürzung unter den Befragten ist «KSW». So weiss auch Markus Frank, dass diese für das Kantonsspital Winterthur steht. «Das ganze Areal ist schon länger eine grosse Baustelle, das wird wohl auch noch eine Weile so bleiben», erzählt der 61-Jährige.

Menschenmenge an «MFW»

An eine Baustelle erinnert aktuell auch das Areal der «MFW», wo die Helferinnen und Helfer gerade das Gelände aufbauen. Die Abkürzung gehört zu den eher unbekannteren auf der Strasse. Doch Urs Pedolin ist selbst Besucher der Winterthurer Musikfestwochen und deshalb auch mit der Kurzform vertraut. Spontan sei der 45-Jährige dort gerne zu Gast, wenn ihn ein Künstler besonders interessiert. Früher besuchte er die Konzerte allerdings noch häufiger als heute: «Der Anlass ist zu gross geworden und unter so vielen Menschen fühle ich mich nicht mehr so wohl.»

Die «Steibi» ist während der Musikfestwochen so voll wie sonst wohl nur am Albanifest. Die eher gängige Abkürzung für die Steinberggasse ist dem Winterthurer David Mordley nicht bekannt, obwohl er seit 12 Jahren in Winterthur lebt und selbst in der Strasse wohnt. Der 55-Jährige kennt nicht viele solche Ausdrücke in der Stadt: «Immerhin weiss ich aber, dass Winti für Winterthur steht.»

Auch unbekannte Abkürzungen

Unweit von der Steinberggasse entfernt befindet sich die Stadtpolizei Winterthur – oder kurz «Stapo». Mehr als die Hälfte kennt den Ausdruck, jedoch nicht Frida Neuenschwander. Trotzdem weiss sie ganz genau, wo sich die Polizeiwache in der Stadt befindet. «Ich bin auch schon drin gewesen, aber natürlich hatte ich nichts verbrochen», erzählt die 90-Jährige.

Ihr Mann Alfred Neuenschwander kenne sich besser mit den Winterthurer Abkürzungen aus. Ihm ist die Kurzversion «ZHAW» für die Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ein geläufiger Begriff. Rund zweidrittel der Befragten kennen den Ausdruck. «Es gibt aber auch andere, die mir gar nichts sagen», sagt der 83-Jährige. Er habe zuvor nicht gewusst, dass «ISW» für die Integrierte Suchthilfe Winterthur stehe.