Unterwegs im Uster der Zukunft

Es war so etwas wie die Erstaufführung, ein Praxistest nach vielen theoretischen Abhandlungen: Denn über das Projekt Stadtraum Uster 2035 (siehe Box) wurde in den letzten Monaten viel geredet – im Wahlkampf, auf Podien und in städtischen Medienmitteilungen. Doch trotz der vielen Worte dürften zahlreiche Ustermer immer noch Mühe haben, sich die Stadtplanung der Zukunft konkret vorzustellen.