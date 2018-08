Schuljahr startet mit 11'353 Schulkindern

Der Neubau kostete rund 40 Millionen Franken, verfügt über 14 Schulkassenzimmer, drei Kindergartenräume, eine Betreuungseinrichtung sowie eine Dreifachsporthalle. Die integrierten Lernlandschaften sind ein weiteres Merkmal und bieten den Kindern und Jugendlichen Platz für selbstständiges Schaffen oder Gruppenarbeiten.

Einführung des neuen Lehrplans 21

Mit dem Schulstart am Montag tritt auch der neue Zürcher Lehrplan 21 in der Kindergarten- und in der Primarstufe bis zur 5. Klasse in Kraft. Für die Eltern und ihre schulpflichtigen Kinder nimmt die Schule ihren gewohnten Gang. «Auch die Struktur und die Häufigkeit der Zeugnisse bleiben gleich», betont Jürg Altwegg.

Neu werde künftige aber mehr Wert auf kompetenzorientiertes und selbst organisiertes Lernen gelegt. Kinder sollen sich demnach nicht nur Wissen anhäufen, sondern auch lernen, wie sie dieses anwenden können. Am ehesten ersichtlich sind die Neuerungen des Lehrplans bei der Lektionentafel und in den Stundenplänen. So wird etwa das Modul «Medien und Informatik» eingeführt, welches den Schwerpunkt auf die informatische Bildung legt. In der Kindergartenstufe wird mit dem neuen Lehrplan im ersten Jahr nur noch morgens, im zweiten Jahr zusätzlich an zwei Nachmittagen unterrichtet.