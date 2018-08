Rütner Taxifahrer kennen dunkle Seiten der Nacht

Es war ein Schock. Am frühen Donnerstagmorgen letzter Woche erlebte ein Winterthurer Taxifahrer in Rüti das, wovor sich seine Berufskollegen am meisten fürchten: Als er die drei jungen Männer, die er von Winterthur nach Rüti gefahren hatte, aussteigen liess, griff einer von ihnen nach seinem Portemonnaie und den beiden Smartphones.

In seiner Not drückte der Taxifahrer aufs Gaspedal, worauf der Mann damit begann, mit einem Schlagstock auf seinen Kopf einzuschlagen. Ausgangs Rüti verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Auto, kollidierte mit Verkehrseinrichtungen und musste später mit Blutergüssen, Schürfungen und einem abgebrochenen Zahn ins Spital Wetzikon gebracht werden. Der Täter hatte sich derweil mit seinen Kollegen aus dem Staub gemacht (siehe Box).

Abhauen ohne zu bezahlen

Dass es so weit gekommen ist, überrascht Vijayakumaran Mahalingam, Inhaber der Funk Taxi GmbH in Rüti, nicht. «Es ist eine gefährliche Arbeit, die wir da machen», sagt er. Und: «Ich habe den Eindruck, dass die Aggressivität der Kunden in der letzten Zeit zugenommen hat.» So sei es schon mehrmals vorgekommen, dass er pöbelnde Kunden am Strassenrand stehen gelassen habe und mit dem Auto davongefahren sei, um keine Probleme zu bekommen. «Aber das war nicht in Rüti. Hier im Dorf kenne ich die meisten meiner Kunden, es ist ruhiger als in der Stadt.»

«Es ist eine Gefährliche Arbeit, die Wir machen.» Vijayakumaran Mahalingam, Inhaber Funk Taxi Rüti

Konkrete Zahlen zu Gewalt an Taxifahrern kann Christoph Wieland nicht präsentieren. Dem Präsidenten von Taxisuisse zufolge, einer Fachgruppe innerhalb des Nutzfahrzeugverbands Astag, die sich als nationaler Taxiverband versteht, kommen physische Auseinandersetzungen zwischen Fahrgästen und Fahrern sehr selten vor.

Völlig klar ist für Wieland aber, dass Taxifahrer vor allem in der Nacht grossen Belastungen ausgesetzt sind. «Dann ist die Palette an Konfliktpotenzialen besonders gross», sagt er. Dass Kunden abhauen, ohne zu bezahlen, komme immer mal wieder vor. Oft würden Chauffeure auch beschimpft oder müssten sich ausländerfeindliche Sprüche anhören.

Mit den Kunden zum Bancomat

Auch Hüseyin Gürocak, Inhaber der Walli Taxi GmbH in Rüti, hat mit besoffenen und aggressiven Kunden Erfahrungen gemacht. Aber er sagt, dass diese zum Glück in der Minderheit seien. «Ich bin seit 25 Jahren als Taxifahrer unterwegs. Gott sei Dank ist mir bis jetzt nie etwas Schlimmes passiert», sagt er. Angst, sich am Abend ins Taxi zu setzen, hat er nicht.

«Ich versuche, zu jedem Zeitpunkt freundlich zu bleiben.» Hüseyin Gürocak, Inhaber Walli Taxi Rüti

In all den Jahren habe sich seine Strategie, mit schwierigen Kunden umzugehen, bewährt: «Mit betrunkenen Leuten diskutiere ich nicht. Und ich versuche, zu jedem Zeitpunkt freundlich zu bleiben», so Gürocak. Zwar komme es immer wieder vor, dass Kunden nicht bezahlen können oder wollen. Aber weil er sie in der Regel persönlich kenne, biete er ihnen an, das Geld später zu bringen. «Die meisten sind so ehrlich, dass sie schon am nächsten Tag damit vorbeikommen.»

Taxi-Unternehmer Vijayakumaran Mahalingam handhabt es anders: Um nicht um den Lohn geprellt zu werden, fordert er unbekannte Kunden gelegentlich dazu auf, ihm einen Teilbetrag schon vor der Fahrt zu bezahlen. «Und wenn es dann heisst, wir haben kein Geld, fahre ich die Leute direkt zum Geldautomaten.»

Geringe Nachfrage nach Kursen

Einen offiziellen Leitfaden oder ein Merkblatt zum richtigen Verhalten im Umgang mit schwierigen Kunden gibts beim Taxi-Verband nicht. Aber vor zwei Jahren hätten Taxiunternehmen Kurse zum Thema buchen können. «Aufgrund der geringen Nachfrage stellten wir diese aber bald wieder ein», sagt Wieland.

Auch ohne Kurs weiss Hüseyin «Walli» Gürocak ganz genau, wie er sich im Notfall verhalten würde. «Wenn mich jemand ausrauben möchte, habe ich kein Problem damit, ihm das Portemonnaie zu überlassen. In der Regel habe ich sowieso nicht mehr als drei- oder vierhundert Franken darin.

Hinweise eingegangen

Auf den Zeugenaufruf der Kantonspolizei sind einzelne Hinweise eingegangen, denen man jetzt nachgeht, wie Mediensprecherin Carmen Surber gegenüber Regio erklärt. Die Täter seien aber weiter flüchtig, die Ermittlungen noch immer im Gange. Personen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Raub gemacht haben, können sich mit der Kantonspolizei Zürich, Telefon 044 247 22 11, in Verbindung setzen. ple