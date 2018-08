«Phase Rot» wird an sonnigen Sonntagen angewendet

Das in den letzten beiden Jahren durchgeführte Verkehrskonzept «Phase Rot» in Seegräben wird dieses Jahr wieder angewendet. An Sonntagen zwischen dem 2. September und 28. Oktober werden bei hohem Verkehrsaufkommen und besetztem TCS-Parkplatz ab 10 Uhr die Zufahrten zum Ortsteil Dorf an folgenden Kreuzungen gesperrt:

Rutschbergstrasse/Usterstrasse

Usterstrasse/Waldschulhausstrasse

Aathalstrasse/Aretshaldenstrasse

Steinbergstrasse/Aretshaldenstrasse

Zürichstrasse/Usterstrasse (einseitig von Uster Richtung Seegräben)

Fahrzeuge mit Bewilligung und Radfahrer können ab der Kreuzung Zürichstrasse/Usterstrasse Richtung Seegräben fahren, wie die Gemeinde in einer Mitteilung schreibt.

Nur bei schönem Wetter

Die «Phase Rot» wird nur bei schönem Wetter eingerichtet. Die Bevölkerung kann sich am Freitag vorher auf der Homepage der Gemeinde Seegräben sowie über deren Twitter-Kanal informieren. Die Dauer der Sperrung ist abhängig vom Verkehrsaufkommen.

Einwohner von Seegräben erhalten Zufahrtskarten, welche elektronisch an Besucher versandt werden können.