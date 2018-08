Noch ein Stromausfall

Am Montagnachmittag kam es im Bezirk Hinwil in der Region um Bubikon und Gossau zu einem grösseren Stromausfall wegen eines Kabelschadens. Am frühen Dienstagmorgen hatte das Netz der Elektrizitätswerke Kanton Zürich (EKZ) bereits einen weiteren Ausfall zu verkraften, dieses Mal in Bäretswil.

Laut EKZ-Mediensprecher Noël Graber fiel kurz vor 4.30 Uhr morgens ein Baum in eine Freileitung und beschädigte diese. In der Folge sei zwischen 4.30 und 5.30 bei 237 Kunden der Strom ausgefallen. Bei 91 verbliebenen Kunden ohne Strom hätten die Spezialisten daraufhin drei Trafostationen zeitweilig mit Notstromaggregaten versorgt.

Bis 9.20 Uhr seien die letzten Kunden wieder mit Strom versorgt worden. Laut Graber ist es möglich, dass es bei der Umschaltung vom Notstromaggregat zurück auf die normale Versorgung zu einem weiteren kurzen Unterbruch kam.