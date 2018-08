Es begann mit einem Ein-Mann-Betrieb

Im Fokus standen Zierpflanzen. «Heute produzieren wir mehr als 70 Pflanzenarten», so Geschäftsführer Gerber. Dabei hätten sie auch mit dem zunehmenden Importdruck zu kämpfen: «Unsere Konkurrenz stammt hauptsächlich aus Holland und Deutschland.» Dank den Qualitätsansprüchen der Endkundschaft habe man aber bisher gut mithalten können: «Die Schweizer Kundschaft schätzt Produkte aus dem eigenen Land», sagt Gerber.



«Urban Gardening» tut nicht weh



Aktuelle Trends zum Eigenanbau wie etwa «Urban Gardening» oder die «Do-it-yourself»-Kultur würden dabei keine grossen Auswirkungen auf den Zierpflanzen-Anbieter haben, wie der Geschäftsführer sagt. «Die Leute kaufen nach wie vor Convenience-Produkte. Vielleicht geht im Garten mal etwas schief und dann will man doch gerne wieder etwas, das blüht», so die Vermutung von Jürg Gerber.

Jürg Gerber, Geschäftsführer



Über die Jahre seien die Interessen der Kaufkundschaft sowieso erstaunlich konstant geblieben. So würden etwa Weihnachtssterne immer noch sehr gerne gekauft: «Dieser Trend ist ungebrochen.» Bereits jetzt im Sommer werde mit der Produktion der rot-grünen Pflanze begonnen. Sie wird in zeitweise abgedunkelten Gewächshäusern grossgezogen, um die dunkle Jahreszeit zu simulieren. «Nur so bildet sie rechtzeitig rote Blätter», sagt Gerber.



Bevor das Weihnachtsgeschäft jedoch Fahrt aufnimmt, geht es für die Belegschaft anlässlich des Jubiläums auf einen Betriebsausflug: «Am 1. September, haben wir geschlossen. Das ist das erste Mal in 40 Jahren, dass wir an einem Samstag zu haben.», sagt Jürg Gerber und lächelt stolz.