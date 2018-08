Die Gesichter hinter den Musikfestwochen

Die 38-Jährige nimmt sich für die zwei Wochen jeweils frei: «Die Einsätze können mit anderen beruflichen Verpflichtungen nur schlecht kombiniert werden.» An die Konzerte könne sie zwar nicht gehen, allerdings höre man die Musik trotzdem gut. «Das Beste an den Musikfestwochen ist aber jedes Jahr aufs Neue unser Helferteam.»

«Das Beste ist die Community»

So geht es auch Johannes Lauinger. Der 33-Jährige sitzt versteckt hinter dem Sanitätshäuschen auf einer Festbank, beschriftet Klebebänder und spannt Lichterketten um die Stützbalken. Er ist für die Putzequipe am Festival verantwortlich und dieses Jahr zum sechsten Mal dabei. «Das Beste an den Musikfestwochen ist die Community, die jedes Jahr mit ganzem Herzen dabei ist und über 300 Stunden freiwillig mitanpackt.» Oft werde er gefragt, ob es nicht schlimm sei, an einem so grossen Event die Toiletten zu reinigen. Das sei aber kein Problem: «Die Leute benehmen sich auch. Man kommt her, um Musik zu hören, nicht um Radau zu machen.»