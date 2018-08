Am Freitag startet das Vier-Tage-Experiment

Am Mittwochmorgen herrscht auf dem Chilbiplatz reger Betrieb. Viele Bahnen, wie das Riesenrad, die Achterbahn Crazy Mouse oder die Geisterbahn stehen teilweise aufgebaut an ihrem Platz. Speziell ist, dass die Schausteller dieses Jahr früher mit dem Aufbau fertig sein müssen. Dies, weil die Wetziker Chilbi diesmal bereits am Freitagabend beginnt. Das gab es erst einmal: vor zehn Jahren bei der 30. Durchführung in Unterwetzikon.