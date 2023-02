Narrenfreiheit

«Norde, Süde, Oschte, Weschte – Turtalia sind die Beschte». Oder: «Helau». Oder: «Alaaf».

Sicher ahnen Sie, worum es geht. Ja, richtig um Fasnacht, Fassenacht, Fasching oder Karneval.

Überall auf der Welt wird gefeiert: in Venedig mit fantastischen Masken, in Rio halbnackt mit heissen Samba-Rhythmen, in Basel mit Larven, Trommeln und Pfeifen, in Mainz mit Büttenreden, im Tösstal mit Kindermaskenball und Guggemusik. Und und und …