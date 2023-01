«ANKOMME 11:32 UHR +++ STOP +++ ICH LIEBE DICH +++ STOP +++ BRAUCHST DU ETWAS? +++ STOP+++ GRUESSE»

Vorbei, 213 Jahre nach Erfindung, am 31. Dezember 2022, «TELEGRAM VORBEI +++ STOP». Kein Glückwunsch- oder Beileidtelegramm mehr in Deutschland, weder zur Hochzeit, Beerdigung, zum Jubiläum oder Geburtstag. In der Schweiz schon viel länger, wie eine Anfrage bei der Post ergab. Heute gibt es E-Mails, WhatsApp, SMS und ähnliches.