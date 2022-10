Gewohnheiten war das Thema meines letzten Standpunkts. Dem stelle ich nun Veränderung als Thema gegenüber. Beides braucht Platz in unserem Leben. Würden wir nie etwas ändern, würden wir noch jeden Morgen den Stein vor unserer Höhle wegrollen. Aber der Mensch kann sehr gut mit Veränderungen umgehen. Er kann sich sehr gut an die Umwelt anpassen; in allen Klimazonen leben Menschen.