So viele Brillen, so viel Durchblick und Klarsicht, welche die Gestelle versprechen, wünsche ich mir. Und auch allen anderen Menschen. Seien sie Normalsterbliche, Politikerinnen, Historiker, Zukunftsforscherinnen oder einfach an der Umwelt Interessierte.

Leider sind all die abgebildeten, sehr verschiedenen Brillen ohne Gläser. Also ist auch alles, was durch sie gesehen wird, unterschiedlich. Je nach Grösse, Form, Stärke oder Farbe sogar erheblich.