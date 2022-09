Uster muss ein Kompetenzzentrum werden

Auch für ein Spital gilt: Wenn die Zahlen nicht stimmen, ist etwas an der Organisation, dem Angebot oder der Leistung faul. Das war im Spital Uster bis vor einiger Zeit so, die Fallkosten sind ins Unermessliche gestiegen, die Stimmung im Personal war schlecht. Daher war es nicht erstaunlich, dass der Kanton dem nicht mehr länger zuschauen wollte und im März den bekannten Warnschuss abgab. Das tat er natürlich in Kenntnis davon, dass das Spital in der Zwischenzeit sehr wohl gemerkt hat, was zu tun ist.