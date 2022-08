Von Salami, Pflästerli und Brücken

Wer Politikerinnen und Politikern zuhört, kennt sie: Politfloskeln. Sie fallen in der Arena, werden bei Abstimmungskampagnen auf Plakate gedruckt und werden in Videos in Endlosschlaufe wiederholt.

Ich persönlich habe eine totale Antipathie entwickelt gegen einige davon. Natürlich ist man selbst nicht gefeit davor. Hören Sie von mir eine dieser Floskeln – sprechen Sie mich gerne darauf an. Sie sollen aus meinem Wortschatz verschwinden.