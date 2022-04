Das unbequeme Surplus von Ostern

Ostern – unser Frühlingsfest. Eier, Hase, Lamm – alles, was da so unsere Fenstersimse, Stuben und Teller ziert, sind Frühlingssymbole. Menschen sehnen den Frühling herbei. An Ostern bekommen sie ihn meist. Um diese Zeit erwacht die Natur zu neuer Blüte.

In diesem Jahr sehnen sich Menschen nach Frieden. Ostern ist auch ihr Fest, den Ostern spricht in Entzweiung und Zwietracht, in Gewalt und Tod.