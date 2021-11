Von grossen Rabatten und dunklen Schatten

Aus Sicht des Verkaufspersonals, das in den Warenhäusern an vorderster Front steht, ist dieser Black Friday allerdings im wahrsten Sinne des Wortes rabenschwarz. Das kann ich aus eigener Erfahrung bezeugen, denn nebenberuflich arbeitete ich einige Jahre lang als Verkäuferin in einem Warenhaus. Statt besinnlicher Vorfreude aufs himmlische Fest erlebten wir einen Höllenstress.

Langes Warten aufs Geschenk

Im Konsumrausch überfluteten die Menschenmassen die Gänge, schränzten Waren aus den Regalen, durchwühlten die Kleiderstangen, bis auch das letzte Stück zerknüllt am Boden lag, um dann vom nächsten Einkaufswagen überrollt zu werden. Berge an verschiedensten Dingen vor sich her schiebend schlängelten und drängelten sich die schnäppchenjagenden Leute durch bis zur Kasse, respektive bis zur davor stehenden Warteschlange.

Über diese zeigte sich die Kundschaft dann gar nicht erfreut und enervierte sich sichtlich. Der Grund für die oft lange Warterei – oder wie manche Kundinnen und Kunden sagten «Schweinerei» – bestand nicht nur darin, dass sich übermässig viele Leute im Geschäft aufhielten, die dazu alle übermässig viel einkauften.

Erheblich verlängert wurde die Wartezeit an der Kasse nämlich noch durch den Umstand, dass es sich – einst zuvorderst angekommen – kaum jemand entgehen liess, die gekauften Dinge von uns Mitarbeitenden fein säuberlich einpacken zu lassen.