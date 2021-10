Nicht das Berufsbild ist schuld am Lehrermangel

Finden sich in der Ausbildung zur Kindergarten- und Unterstufenlehrperson fast keine Männer, bilden sich für die Oberstufe (Sekundarstufe I) praktisch gleich viele Männer wie Frauen aus. Der Lehrberuf in der Volksschule ist für Männer also nicht grundsätzlich unattraktiv. Für die geringere Attraktivität des Kindergartenlehrberufs sehe ich vor allem zwei Gründe: Dieser Beruf kann heute nicht zu 100 Prozent ausgeübt werden. Und Kindergartenlehrpersonen verdienen weniger als Primar- und Oberstufenlehrkräfte

Auf Initiative von EVP, Grünen und SP hat der Kantonsrat den Regierungsrat im Mai 2020 damit beauftragt, die rechtlichen Grundlagen für 100-Prozent-Anstellungen bei Kindergartenlehrpersonen zu erarbeiten. Der Regierungsrat hat zudem die Arbeiten für eine bessere Entlöhnung der Kindergartenlehrpersonen aufgenommen. Der Kindergartenlehrberuf wird damit in Zukunft für beide Geschlechter attraktiver werden.

Für die schulische Entwicklung unserer Kinder spielt es zudem kaum eine Rolle, ob sie von Männern oder Frauen unterrichtet werden.

Im Februar 2020 habe ich dem Regierungsrat Fragen zum Lehrerinnen- und Lehrermangel an der Volksschule gestellt: Für ihn ist die Erhöhung des durchschnittlichen Beschäftigungsgrads der Lehrpersonen die wirksamste Massnahme, um dem Mehrbedarf an Lehrpersonen schnell zu begegnen. Der Regierungsrat rechnete vor, dass, wenn sich das durchschnittliche Pensum der Lehrpersonen von heute rund 69 Prozent um 4 Prozent erhöhen liesse, in Zukunft rund 1000 Lehrpersonen weniger benötigt würden.

System überprüfen

Was der Regierungsrat jedoch ausser Acht lässt: Das an der Pädagogischen Hochschule Zürich in der Ausbildung etablierte Fächersystem führt mit dazu, dass heute viele Lehrpersonen gar nicht in höheren Arbeitspensen arbeiten können. Aus diesem Grund haben wir Grünen zusammen mit FDP, EVP und GLP einen Vorstoss dazu im Kantonsrat eingereicht. Wie Hanspeter Amstutz bin ich der Meinung, dass dieses Fächersystem überprüft werden muss.

Zum alten Lehrerbild des «unternehmenslustigen Kapitäns mit mehr konsequenten pädagogischen Entscheiden» möchte ich nicht zurück. Es würde den Anforderungen nicht gerecht, die heute von der Gesellschaft an die Schule gestellt werden. Mit den richtigen Rahmen- und Arbeitsbedingungen sorgen wir auch in Zukunft für genügend Lehrpersonen an unserer Volksschule.

Für die schulische Entwicklung unserer Kinder spielt es zudem kaum eine Rolle, ob sie von Männern oder Frauen unterrichtet werden. Auch das können wir von der Bildungsforschung lernen. Karin Fehr

Karin Fehr (Grüne) ist Kantonsrätin und Stadträtin in Uster.