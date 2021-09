Volksschule kann sich Absenz der Männer nicht länger leisten

An der Primarschule unterrichten heute weniger als zwanzig Prozent Männer. Wie Umfragen zum chronisch gewordenen Lehrermangel zeigen, ist es nicht primär der Lohn, der abschreckend wirkt. Der Einstiegslohn ist in den meisten Kantonen durchaus konkurrenzfähig zu Berufen mit ähnlich langer Ausbildung.

Vielmehr scheint das stark veränderte Lehrerbild bei vielen Männern stärker als bei Frauen Zweifel an der pädagogischen Aufgabe ausgelöst zu haben. Die Vorstellung, als geduldiger Begleiter Kinder oder Jugendliche zu betreuen und nicht mehr als unternehmungslustiger Kapitän das Klassenschiff zu führen, schreckt viele ab.

Dieses pädagogische Freiheitsgefühl, verbunden mit starker sozialer Verantwortung, hat lange Zeit den Lehrerberuf geprägt. Lehrersein erlaubte eine gewisse Unabhängigkeit im Denken, eine Offenheit in der Gestaltung des Schullebens und einen kritischen Geist in gesellschaftlichen Fragen.

Doch diese Freiheiten sind durch zu viele detaillierte Vorgaben abgebaut worden. Lehrpersonen müssen sich heute an engmaschige Kompetenzanforderungen halten und verzweifeln fast ob der Fülle der Lehrplanziele. Dazu kommen unzählige organisatorische Absprachen und ein bürokratischer Berufsauftrag.

Offensichtlich haben Männer stärker als Frauen auf diese Entwicklungen reagiert und in manchen Fällen der ganzen Pädagogik den Rücken zugekehrt.

Die Politik muss die Lehrerrolle ernsthaft hinterfragen, wenn sie wieder mehr Männer in den Beruf zurückholen will. Methodenfreiheit und ein offener Wettbewerb didaktischer Ideen dürfen nicht nur auf dem Papier bestehen. Auch endlose Beratungsgespräche über verhaltensauffällige Schüler statt konsequenter erzieherischer Entscheide sind nicht das, was zur Attraktivität des Berufs beiträgt.

Offensichtlich haben Männer stärker als Frauen auf diese Entwicklungen reagiert und in manchen Fällen der ganzen Pädagogik den Rücken zugekehrt. Doch auch viele Frauen sind gar nicht zufrieden, dass Nebensächliches und Administratives das Unterrichten in den Hintergrund gedrängt hat.

Erschwerte Klassenführung als Folge aufgesplitterter Unterrichtspensen

Nur noch eine Minderheit der Klassenlehrpersonen unterrichtet heute mit einem vollen Pensum. Dieses passt vom Ausbildungsprofil her oft nicht für eine unkomplizierte Zusammenarbeit in einem kleinen Team. Muss eine Lehrperson aufgrund eines zu schmalen Ausbildungsprofils an mehreren Klassen unterrichten, wird der Aufbau intensiver Lernbeziehungen schwierig. Es fehlen die zusammenhängenden Unterrichtsblöcke für eine effiziente Gestaltung des Unterrichts.

Die Aufteilung des Bildungsprogramms einer Klasse auf mehrere Köpfe galt noch vor Kurzem als pädagogischer Fortschritt. Jeder Schüler und jede Schülerin sollte im Leben die Chance erhalten, in einem Team von mehreren Lehrpersonen jemandem mit passender Wellenlänge zu begegnen.

Mit der Konzentration auf ein schmaleres Ausbildungsprofil sollten die Fachkompetenzen erhöht werden. Zudem erhoffte man sich von einer Entwicklung in Richtung Fachlehrersystem grosse didaktische Fortschritte innerhalb der Schulkulturen. Dabei merkte man zu spät, dass mit den aufgeteilten Pensen weit gewichtigere Nachteile in Kauf genommen wurden.