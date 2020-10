Weg mit Gemüseschnitzel und Tofuwurst

In Frankreich haben der Bauernverband und Fleischproduzenten erwirkt, dass pflanzliche Alternativen keine fleischähnliche Bezeichnung mehr tragen dürfen. Darauf warten, dass die Produzenten das Verbot umsetzen und ihre Produkte umbenennen, wollen die Verantwortlichen aber nicht.

Nein, das Thema ist so dringend, dass es jetzt angepackt werden muss. Kontrolleure der landwirtschaftlichen Gewerkschaft von Haute-Vienne sind momentan mit gelben Westen und Masken in den Supermärkten ihres Departements unterwegs, um den Vegi-Schnitzeln an den Kragen zu gehen.