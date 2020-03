Mangelnde Sensibilität wird sich schnell rächen

Prächtiges Wetter, tolle Umgebung. Wäre da nur nicht dieses blöde Coronavirus. Das ist etwas lästig, schon alleine wegen der vom Bundesrat neu erlassenen Einschränkungen. Dass sich viele Leute von diesen noch nicht wirklich beeindrucken lassen, zeigt sich am sonntäglichen Treiben an den bekanntesten Ausflugsflugszielen in der Region. Als wäre nichts, wird etwa an den Quais am Pfäffiker- und am Greifensee flaniert, angestanden und angestossen.

Seequai wie Skigebiet