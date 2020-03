Ein Virus dämpft die Schweiz

Was die Schweiz in den nächsten Wochen an Einschränkungen durchleben wird, hat es hierzulande seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gegeben. Grenzen werden dichter gemacht, die Reisetätigkeit unterbunden, Veranstaltungsverbote erlassen, Schulen geschlossen, das (Gast-)Gewerbe massiv beschnitten. Unter dem Strich wird die persönliche Freiheit zugunsten der Sicherheit der gesamten Gesellschaft eingeschränkt.