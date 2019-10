Nun kommt die Bewährungsprobe

An diesem Resultat gibt es nichts zu deuteln: Die Schweizer Wahlberechtigen beschäftigt zur Zeit vor allem unsere Umwelt. Entsprechend legen die Grünen zu, die einen rekordmässigen Sprung nach oben machen. Fast sechs Prozent Zuwachs bei den Wähleranteilen und eine Delegation in Bern, die in National- und Ständerat zusammen beinahe dreimal so gross sein wird wie in der abgelaufenen Legislaturperiode. Auch die GLP kann ihre Sitze mehr als verdoppeln.