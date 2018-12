Versicherungen und der unterwanderte Rechtsstaat

Die Versicherungskonzerne, die graue Macht im Hintergrund, verstehen es ausgezeichnet, im Schatten der Banken(-Krise) sich unbeschadet zu halten, ja gar an Einflussnahme und Macht zu gewinnen. Während der Fokus auf den von Finanzkrisen geschüttelten Banken und der Aufweichung des Bankgeheimnisses liegt, arbeiteten die Versicherungen im Hintergrund still und leise an der Erweiterung ihrer Lobby und daran, lange Arme tief in alle Segmente zu strecken.