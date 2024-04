«Voller Hoffnung in die Zukunft» – klingt ein solcher Titel in der aktuellen Zeit nicht fast zynisch oder zumindest weltfremd? Kriege, Umweltkatastrophen, Risse und Gräben in unserer Gesellschaft – und da sollen wir hoffnungsvoll in die Zukunft blicken? Und dennoch gibt es von mir ein klares und lautes «Ja!».