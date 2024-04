Die Stadt Uster will ihre Dörfer nicht verstehen

Uster, Zentrum und Metropole des Oberlands. So sieht sich die Stadt am Greifensee bisweilen. Und die Zahlen geben ihr ja recht: Über 36’000 Einwohner, Tendenz steigend, die grösste Stadt im Oberland, gar die drittgrösste des Kantons – hinter Zürich und Winterthur. Jetzt will die Stadt gar noch grösser werden – aus Angst, ihren Status zu verlieren.