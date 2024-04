Wer jetzt zu kleinräumig denkt, verliert

Die Nerven in den Führungsriegen der Spitäler liegen blank. Praktisch alle Spitäler kämpfen ums Überleben. Für die Toppositionen werden erfolgreiche Managerinnen und Manager schamlos abgeworben. Die mit Schwierigkeiten kämpfenden Solothurner Spitäler holten die Direktorin des Spitals Lachen, das Kantonsspital Glarus wirbt die Finanzchefin der Meilemer Klinik Hohenegg ab. Überall brennts.

Auch in Uster fehlte nicht viel. Im immer wieder kritisierten Spital haben die Verantwortlichen aber gerade noch die Kurve gekriegt. 33 Millionen Franken zusätzliches Aktienkapital konnte es von seinen Trägergemeinden zusammentrommeln. Auch hier ging es um die Rückzahlung von Darlehen. Im vergangenen Jahr konnte man sogar erstmals wieder einen Gewinn ausweisen. Und jetzt? Das Quasi-Vorzeigespital Wetzikon steht am Abgrund. Näher offenbar, als die Kolleginnen und Kollegen in Uster je waren.