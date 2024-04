Und jetzt ist das GZO Spital Wetzikon der Patient

Kaum ist ein Patient auf der Notfallstation gerettet, folgt schon der nächste. Was oftmals in Spitälern gang und gäbe ist, scheint auch für die Gesundheitshäuser selber zu gelten. Zumindest im Oberland.

Konnte erst vor wenigen Wochen das Spital Uster mit einer erfolgreichen Aktienkapitalerhöhung von über 33 Millionen Franken seine Existenz sichern, so ist jetzt die des GZO Spitals Wetzikon bedroht. Auch, weil der Kanton nicht in die Bresche springen will und das Spital als «nicht unverzichtbar» einstuft.