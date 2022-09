Kunterbunt, laut und lebendig

Viele Zürcher Oberländer kennen die «Seidenfabrik» an der Edikerstrasse in Dürnten hauptsächlich vom Vorbeifahren. Nach der Betriebseinstellung 1978 wurden die Räumlichkeiten zuerst von der Feramatic, dann von Ferag Elektronik AG genutzt, bevor das in die Jahre gekommene Gebäude als Jugendtreffpunkt diente.