Ein Ausflug in die Welt der Düfte

Das Wohnzimmer ist ein Raum, wo man entspannt und Besuch empfängt. Vanille, blumige Düfte sowie Orangenöle haben eine einladende und entspannende Wirkung. Ausserdem bietet dieser Raum eine gute Möglichkeit, die Duftspender als schönes Deko-Element einzusetzen. Elegante Duftstäbchen kommen in grösseren Räumen besonders gut zur Geltung und beduften punktuell.

Für das Esszimmer hat Kocaman noch einen besonderen Tipp: «Es gibt Düfte, die appetitanregend wirken. Dafür eignen sich Öle aus Minze, Rosmarin, Kardamom oder Koriander». Dabei darf man den Geschmack des frischen Korianders nicht mit dem Korianderöl verwechseln. «Das Öl riecht viel sanfter und hat einen leicht zitronigen Geruch», sagt Kocaman.

Zudem kann diese Pflanze dazu beitragen, die Ermüdung zu vertreiben, besonders wenn man es mit anderen aufbauenden Ölen wie Orange und Rosmarin vermischt.

Erholsamer Schlaf

Lavendeldüfte sind der Klassiker im Schlafzimmer. Dessen Inhaltsstoffe wirken beruhigend und schlaffördernd. Aromen aus Mandarinen, Kamille oder Vanille wirken genauso beschwichtigend und haben einen positiven Einfluss auf die Stimmung, was bessere Träume hervorrufen kann.

Ätherische Öle können auch im Kinderzimmer wirkungsvolle Helfer sein. Jedoch sollten bei Babys und Kleinkindern ätherischen Ölen äusserst vorsichtig eingesetzt werden und bei der Anwendung von Ölen im Kinderzimmer sind einige zusätzliche Empfehlungen zu beachten. In der Regel gilt: Je älter die Kinder sind, umso eher können die Öle zum Einsatz kommen.

Vorsicht bei Duftstoff-Allergien

Düfte können aber nicht nur eine wohltuende Wirkung haben. Es gibt Menschen, die auf bestimmte Düfte allergisch reagieren. Reaktionen wie tränende Augen, Kopfschmerzen oder Hustern, weisen oft auf eine synthetische Herstellung eines Duftes hin. «In dieser Situation sollte man beim Kauf darauf achten, dass es sich um hundert Prozent naturreines Öl handelt, das verringert die Chance auf eine negative Reaktion», so Kocaman.

Ebenso ist beim Kauf von ätherischen Ölen für Behandlungen verschiedener Befindlichkeiten und Krankheiten Vorsicht geboten. Am besten lässt man sich von einem Aromatherapeuten beraten. Denn bei einem Fehlkauf können die Wirkstoffe genau das Gegenteil der erhofften Wirkung verursachen.

Immer der Nase nach

Bei der Herstellung von ätherischen Ölen legt Kocaman viel Wert darauf, dass ohne synthetische Zusätze gearbeitet wird. Die Pflanzenteile kommen in ein Destilliergefäss und werden mit Wasserdampf erhitzt. Dadurch löst sich der Duftstoff von den Pflanzen. Der gewonnene Saft tropft danach vom Destilliergefäss in einen separaten Behälter. Anschliessend muss noch das Öl aus dem Wasser gefiltert werden.

Darauf folgt das Mischen der Öle. Dazu braucht der Wetziker vor allem viel Ruhe. Und damit ist nicht nur die Umgebung gemeint. «Während dem Mischen darf ich mich auch innerlich nicht gestresst oder unruhig fühlen. Das wirkt sich auf die Duftwahrnehmung aus», erklärt Kocaman. Um die richtige Duftnote zu finden, schliesst er seine Augen und arbeitet nur mit der Nase. Bei der Mischung verlässt er sich auf sein Gefühl und auf seine Erfahrung.

Grundsätzlich kann Kocaman nicht sagen, wie lange er braucht, bis er einen fertigen Duft kreiert hat. An einigen Düften arbeitete er mehrere Jahre, während andere in drei Monaten fertig waren. Die Dauer hänge davon ab, nach was man sucht.