Autorama AG - Ihr zuverlässiger Volkswagen Händler in Wetzikon

Die Geschichte der Autorama AG reicht bis ins Jahr 1986 zurück, als das Unternehmen gegründet wurde. Von Anfang an hat die Firma auf die Marke Volkswagen gesetzt und diese Treue hat sich bis heute ausgezahlt. Als autorisierter Volkswagen-Händler bietet die Autorama AG eine breite Palette an VW-Fahrzeugen und Zubehör an.

Heute 30 Mitarbeiter und 6 Lernende

Aktuell beschäftigt die Autorama AG 30 Mitarbeiter und ist Ausbildungsstätte für sechs Lernende. In der eigenen Werkstatt - auf höchstem technischem Niveau - können Fehlerquellen oder Systemstörungen schnell und effizient ausgelesen werden. Regelmässige Fortbildungskurse sorgen dafür, dass die Mitarbeiter auf dem neuesten Stand der Technik bleiben und Ihnen jederzeit ein kompetenter und fachgerechter Service geboten werden kann.

Wert auf Kundenzufriedenheit

Neben dem Verkauf von Neufahrzeugen, Occasionen und Zubehör legt die Autorama AG grossen Wert auf Kundenzufriedenheit. In der Verkaufsabteilung werden Kunden individuell und umfassend beraten. Aus über 130 Fahrzeugen ist bestimmt auch Ihr zukünftiger Wegbegleiter mit dabei. Die junge Verkaufsmannschaft legt grossen Wert auf Ihre Wünsche wird diese bestimmt auch erfüllen. Die diversen Fragen beim Fahrzeugkauf werden Ihnen von Fachleuten im Detail erklärt und keine Fragen bleiben offen. Sei dies in Bezug auf die Finanzierung oder auch die Versicherung. Besucher des Showrooms können die neuesten Volkswagen-Modelle hautnah erleben und sich von den Vorteilen eines Volkswagen-Fahrzeugs überzeugen lassen.

Elektromobilität

Ein weiterer wichtiger Aspekt der Autorama AG ist die Elektromobilität. Als Spezialist für Volkswagen Elektromobilität bietet das Unternehmen neben diversen Probefahrtmöglichkeiten auch eine eigene PV-Anlage auf dem Dach mit öffentlichen Lade- und Schnellladeanlagen für Steckerfahrzeuge. Dies zeigt das Engagement des Unternehmens für eine nachhaltige Zukunft.

Umfassender Service

Die Autorama AG hat sich in den letzten Jahrzehnten zu einem wichtigen Ansprechpartner für Volkswagen-Fahrzeuge und Zubehör entwickelt. Mit einem umfassenden Service und einer grossen Auswahl an Fahrzeugen bietet die Autorama AG Wetzikon eine hervorragende Plattform für alle Fahrzeug-Liebhaber oder die, die es noch werden.

Frühlingsausstellung

Am Wochenende vom 1. und 2. April können Sie sich an der Frühlingsausstellung gerne davon überzeugen. Die Autorama lädt traditionell zu zwei grossen Ausstellungen mit grossem Rahmenprogramm ein. Diesen Frühling bietet das Autohaus vom Grill, über eine Hüpfburg zu Osterbasteln viele Attraktionen an. Als Zugabe bei einem Fahrzeugkauf übernimmt die Autorama die ersten sechs Monate Ihrer Fahrzeugversicherung. Wir freuen uns auf Ihren Besuch! Bis bald in der Autorama AG Wetzikon.