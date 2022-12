Replay-TV weiterhin ohne Werbung möglich

Wie haben Sie auf diese veränderten Gewohnheiten reagiert?

Wir haben unsere Produkte angepasst und transparente und umfassende Kombimöglichkeiten geschaffen. Mit dem Online-Konfigurator kann die Kundschaft einfach die verschiedenen Angebote vergleichen, kombinieren und direkt den Rabatt sehen. Anhand der Wohnadresse werden die verfügbaren Dienste angezeigt. Zudem haben wir die Internetbandbreite in den ein- zelnen Internetpaketen erhöht. Auch das Senderangebot haben wir erweitert. Die Sender stehen jetzt in einer besseren Qualität zur Verfügung, und Anfang 2023 kommen weitere Sender und Apps dazu.

Wieso sind nicht grundsätzlich alle TV-Sender in der höchsten Auflösung verfügbar?

Mit unserem Netz könnten wir immer die beste Qualität liefern. Letztlich hängt die Qualität aber von den Lieferanten ab. Die Signallieferungen sind für die Fernsehsender eine Einnahmequelle. Einen Sender in maximaler Qualität zu liefern, den nur wenige Leute schauen, macht deshalb wenig Sinn. Es gibt aber beispielsweise spezielle Sprachpakete, in denen auch Spartensender in hoher Qualität ausgestrahlt werden.

Warum kommen diese Veränderungen gerade jetzt?

Durch das ausgebaute Glasfasernetz haben sich neue Möglichkeiten für unser Produktangebot ergeben. Wir bauen das Netz seit zwölf Jahren kontinuierlich aus. Zuletzt haben wir deutliche Fortschritte gemacht. Glasfaseranschlüsse sind in Dübendorf und den Partnergemeinden Dietlikon, Wangen-Brüttisellen und Wallisellen nun weitgehend verfügbar.

Wie gross ist der Aufwand, wenn ich noch keinen Glasfaseranschluss im Haus habe?

Generell sind die Glasfasernetze bis zu den Häusern ausgebaut. Wenn man einmal im Gebäude drin ist, ist der Aufwand nicht mehr gross. Die Installation ist im Normalfall innerhalb von ein bis zwei Stunden erledigt. In Dübendorf und Gockhausen übernehmen wir die Kosten für den Endanschluss.

Das Glasfasernetz ist ausge- baut. Was ist der Nutzen für die Kundschaft?

Die Kundschaft kann an jedem Anschluss die maximale Bandbreite bestellen. Der Uplink ist sogar um ein Vielfaches schneller. Es gibt weniger Ausfälle und praktisch keine Störungen mehr in der Internetverbindung. Wir werden in nächster Zukunft viele Kundinnen und Kunden von Koax auf Glas migrieren. Dies ermöglicht es uns, auch einen besseren Support zu leisten.

Manchmal scheint die Internet- und TV-Verbindung trotz einem schnellen Netz zu stocken. Woran kann das liegen?

Am WLAN! In mehrstöckigen Gebäuden mit dicken Wänden sollte die Internet- und TV-Box nicht allzu weit vom Fernseher und Computer entfernt platziert sein. Ansonsten kann die Verbindung stocken. Das Gerät sollte zudem möglichst zentral und frei platziert werden. Sollte dies nicht ausreichen, bieten wir Beratung und Produkte zur Ver- besserung des eigenen WLANs an.

Dübendorfer Glattwerk AG passt Telekommunikationsangebot an

Die Glattwerk AG setzt auf attraktive und transparente Angebote. Internet, Phone und TV kommen für Dübendorf, Gockhausen, Dietlikon, Wallisellen und Wangen-Brüttisellen aus einer Hand und mit einem persönlichen und kompetenten Rundumservice. Neben neuen Internetpaketen wurde auch das TV-Angebot erweitert und aktualisiert.



Weitere Informationen erhalten Sie auf glattwerk.ch/telekommunikation.