«ClassicTalk» – Die Oldtimer-Expertise: Drum prüfet, wer sich bindet

Die erste Einschätzung erfolgt meist mit Fotos. «Bilder allein sind aber nicht genug aussagekräftig», erklärt Widler. Er verschafft sich deshalb immer persönlich einen Eindruck von den Fahrzeugen, bevor er eine Expertise abgibt. Zehntausende Reisekilometer kommen so im Jahr zusammen.

Marcel A. Widler kann für die Beurteilungen auf einen grossen Erfahrungsschatz zurückgreifen. In eine Ostschweizer Autofamilie geboren, entwickelte er schon früh eine Leidenschaft für die Liebhaberfahrzeuge. 2004 gründete er die auf Oldtimer-Expertisen spezialisierte Firma Goodtimer. In diesem Dezember lanciert er die schweizweit tätige Olditex mit Sitz im Kemptthaler Valley. Das Dienstleistungsunternehmen ist auf die Sammlungsbetreuung von klassischen Fahrzeugen ausgerichtet und wird künftig einen Beitrag zur Werterhaltung und Betriebssicherheit von Oldtimern in der Schweiz leisten.

Die Motorworld-Talks gehen in die Weihnachtsferien. Die nächste Talkveranstaltung findet am Donnerstag, 2. Februar 2023, in der Motorworld in Kemptthal zum Thema «Mobilität der Zukunft» statt. Moderator Chris Baer wird einen spannenden Überraschungsgast zum Gespräch empfangen. Alle Talks sind öffentlich zugänglich und gratis. Bereits jetzt können Sie sich für die nächsten Talks registrieren. Weitere Informationen unter www.motorworld.ch. Der nächste «Motorcast» zur Veranstaltung erscheint am Freitag, 10. Februar, auf zueriost.ch und auf Spotify.

Jeweils am ersten Donnerstag des Monats treffen sich in der Motorworld Manufaktur Region Zürich Mobilitätsinteressierte mit ausgewiesenen Experten zu den «Motorworld Talks». Die öffentlichen Veranstaltungen bestehen jeweils aus einem Fachvortrag, einer gemeinsamen Diskussion und einem Networking-Apéro. Aus den Diskussionen in den drei Themenfeldern «Tech» (Forschung & Entwicklung), «Race» (Motorsport) und «Classic» (Oldtimer) produziert zueriost.ch den «Motorcast».

