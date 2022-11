«RaceTalk – ai-Fahrerkader»: Das Bootcamp für den Motorsport-Nachwuchs

«Wir wollen den Jungen Kanäle anbieten und den richtigen Umgang mit den Medien aufzeigen», erklärt ai-Verleger Markus Mehr. Während der Rennsaison im Sommer gibt die «Auto-Illustrierte» den Motorsportlerinnen und -sportlern vor allem eine mediale Plattform durch Hintergrundberichte. Im Winter erfolgt ein aktives Coaching.

Aktuell zählen acht Schweizer Nachwuchshoffnungen zum ai-Fahrerkader. Markus Mehr kann sich langfristig einen Ausbau vorstellen. Das Programm solle den Mitgliedern auch dabei helfen, Sponsoren zu finden, erklärt der Initiant. Für Mehr ist die Neulancierung auch ein persönliches Anliegen. Der Medienunternehmer war früher selbst sportlich als Skiakrobat aktiv und weiss, wie zentral und hilfreich die gezielte Unterstützung und Begleitung in der Anfangszeit ist.

Am Donnerstag, 1. Dezember, um 18 Uhr, findet in der Motorworld Kemptthal die nächste Talkveranstaltung zum Thema «Die Oldtimer-Expertise – Drum prüfet, wer sich bindet» statt. Zu Gast bei Moderator Christ Baer ist Marcel A. Widler, Gründer und Inhaber von Goodtimer und Olditex. Die Talks sind öffentlich zugänglich und gratis. Weitere Informationen und Registrierung auf www.motorworld.ch. Den «Motorcast» zur Veranstaltung finden Sie ab Freitag, 9. Dezember, auf zueriost.ch und auf Spotify.

Jeweils am ersten Donnerstag des Monats treffen sich in der Motorworld Manufaktur Region Zürich Mobilitätsinteressierte mit ausgewiesenen Experten zu den «Motorworld Talks». Die öffentlichen Veranstaltungen bestehen jeweils aus einem Fachvortrag, einer gemeinsamen Diskussion und einem Networking-Apéro. Aus den Diskussionen in den drei Themenfeldern «Tech» (Forschung & Entwicklung), «Race» (Motorsport) und «Classic» (Oldtimer) produziert zueriost.ch den «Motorcast».

