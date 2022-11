Für eine Zukunft mit intelligenten Pet-Flaschen-Ventilen

Wie funktioniert eigentlich die Produktion von Pet-Flaschen? Ein sogenannter Vorformling inklusive Ventil wird im Streckblasverfahren zur Flasche geformt und mit Flüssigkeit gefüllt. So können bis zu 100'000 Flaschen pro Stunde verarbeitet werden. Ein simpler, aber heikler Prozess. Dank ihrer gelebten Kundennähe hat Seitz bei Anlagenbauern und -betreibern ein lukratives Bedürfnis entdeckt: Smarte, interaktive Ventile, mit denen Produktionsprozesse optimiert werden können. Sogleich macht man sich auf die Suche nach der passenden Technologie-Partnerin, die dies umsetzt und gemeinsam zu einem skalierbaren Business Case entwickelt. Und so begann die fruchtvolle Zusammenarbeit mit Ergon.

Gleich im ersten Workshop erkannten die beiden Partner, dass eine detaillierte Analyse des Druckaufbaus – in der Fachsprache Blaskurve genannt – das zentrale Element vieler User Cases ist. Man entschied, einen Prototyp zu entwickeln, der die Machbarkeit so schnell wie möglich prüfen kann. Daraus entstand «Daisy»: eine offene und agil erweiterbare Plattform, welche die Daten von mehreren Ventilgenerationen wie auch den Prototypen sammeln und analysieren kann, um die weltweite Pet-Flaschen-Produktion auf ein neues Level zu bringen.

Zusammen mit den Experten von Seitz hat Ergon alle Bestandteile einer Blaskurve extrahiert und auswertbar gemacht. Dann ging man auf einen Anlagenbauer zu, um weitere Parameter des Produktionsprozesses in «Daisy» zu integrieren. Die grosse Herausforderung war die Datenaufnahme in ultra-hoher Frequenz von bis zu 10 Kilohertz für eine verzögerungsarme Datenanzeige – denn im Cloud­-Umfeld sind dafür meist nur 1 Kilohertz üblich. Die Daten sind mit Grafana Dashboards über die Cloud benutzerfreundlich verfügbar.

Da die Datenmenge pro Anlage etwa 2 TB pro Monat beträgt, bedarf es einer Cloud-Lösung die erstens äusserst leistungsfähig und zweitens eine agile Umsetzung der IoT-Lösung mit weltweiter Skalierbarkeit begünstigt.

Damit man diese sensiblen Daten im eigenen Rechenzentrum hosten kann, haben Seitz und Ergon sich für den hybriden Ansatz entschieden, und «Daisy» mit der Cloud-Lösung von Amazon (AWS) umgesetzt.