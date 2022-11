Lernende präsentieren ihre Projekte in Uster

Bei Philipp Büeler ist die Vorfreude gross. Der Standortleiter Uster ist intensiv mit den Vorbereitungen für den anstehenden Lehrlingswettbewerb ZüriOberland (LWZO) beschäftigt. Turnusmässig findet die Veranstaltung wieder im Bildungszentrum Uster statt. Dort werden die 36 Projekte präsentiert, die 96 Lernende in den letzten Monaten geplant und umgesetzt haben.

«Hier sieht man, dass es viele junge Talente gibt», sagt Büeler, der im gewöhnlichen Arbeitsalltag für die Berufsbildung der Polymechaniker bei Mettler-Toledo verantwortlich ist. «Es sind coole Projekte.» Mehrheitlich sind handwerkliche Berufe vertreten, aber auch andere Berufsgruppen sind dabei. So haben sich auch einige KV-Lernende an Projekte gewagt.

Junge Talente sind die Zukunft

Einen besonderen Schwerpunkt legen die Organisatoren in diesem Jahr auf die Talentförderung. «Lehrmeister geben nicht mehr einfach alles vor», erklärt Büeler. Die Lernenden würden viel eher gecoacht. «Dadurch steigt die Motivation.» Ein Ansatz, für den der Lehrlingswettbewerb exemplarisch steht. Die selbst gewählten Projekte geben den Lernenden die Möglichkeit, sich kreativ zu verwirklichen. Gleichzeitig werden die handwerklichen Fähigkeiten gefördert.

Passend zum Thema veranstaltet die Standortförderung Zürioberland in Zusammenarbeit mit der Standortförderung Uster vor der Preisverleihung am Samstag ein Podiumsgespräch mit Experten. Der Leiter Wirtschaft der Standortförderung findet die Unterstützung der Kreativität und Individualität der Lernenden wichtig: «Innovation entsteht auch bei den Mitarbeitenden. Der Lehrlingswettbewerb beweist, dass wir hervorragenden Berufsnachwuchs haben», sagt Giacinto InAlbon. «Die Ideen sind toll, und man muss über den Tellerrand hinausdenken.»

Ab Mittwochabend haben Schülerinnen und Schüler sowie alle Interessierten am LWZO in Uster die Gelegenheit, einen Einblick in die innovativen und kreativen Projekte zu erhalten und den Lernenden Fragen zu stellen. «Man kann etwas lernen und sieht die Trends», sagt Philipp Büeler. Und es zeige vor allem auch, wie viele engagierte Jugendliche es gebe. «Sie sind unsere Zukunft.»

Der Lehrlingswettbewerb ZüriOberland findet vom Mittwoch, 9. November, ab 18 Uhr bis Samstag, 12. November, in der Mehrzweckhalle des Bildungszentrums Uster statt. Die Jurypreise und Zertifikate werden an der Schlussfeier am Samstagnachmittag übergeben. Vorher findet ein Podiumsgespräch zum Thema Talentförderung statt. Weitere Informationen unter www.lwzo.ch.



Online sind die Projekte unter digital.lwzo.ch abrufbar.