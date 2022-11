Der ZVV präsentiert: ein Winter der Superlative

Die ältesten Knochen

45 000 Jahre alt sind die Mammutknochen, die Sie im Mammutmuseum Niederweningen bestaunen können. Die gigantischen Urzeitriesen im Sauriermuseum Aathal lebten vor mehr als 65 Millionen Jahren. Im Kulturama in Zürich geht die Zeitreise in der Dauerausstellung «Woher wir kommen» sogar 3.5 Milliarden Jahre zurück zum Ursprung des Lebens. Der Mensch ist auch Thema in der Ausstellung «Archäologie Schweiz» im Landesmuseum Zürich – rund 1400 Exponate lassen hier die Ur- und Frühgeschichte aufleben.

Die weitesten Reisen

Im Fly & Race Simulations in Zürich übernehmen Sie das Kommando und steuern ein Raumschiff in die unendlichen Weiten des Weltalls. Wer die Himmelskörper lieber durchs Riesen-Teleskop betrachtet, ist in der Sternwarte Urania genau richtig. Cineasten stossen im Kino Xenix oder in den Arthouse-Kinos in neue Sphären vor und in der Umwelt Arena Spreitenbach führt die Reise ins «Energienetz der Zukunft».

Die flachsten Pisten

Die Pisten im Zürcher Oberland eignen sich bestens für erste Schwünge, lockere Abfahrten und entspanntes Beisammensein. Auch am Atzmännig ist Wintervergnügen für Familien und Wintersportneulinge garantiert. Für rassige Pisten, coole Rides und gemütliche Winterwanderwege empfiehlt sich das sonnenverwöhnte Braunwald. Und im Flumserberg sorgen 65 Kilometer Pisten und 17 Bergbahnen für Abwechslung – direkt ab Zürich Hauptbahnhof erreichbar. Wer es lieber eisig mag, ist auf der Dolder Kunsteisbahn genau richtig. Langlauffans gleiten auf der Loipe Guldenen-Forch durch die Winterwelt – bei genügend Schnee direkt vom Bahnhof Forch aus.