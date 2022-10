Eintauchen in die Welt der Eisenbahn

Was die Faszination Modelleisenbahn genau ausmacht, das lässt sich für Baumgartner nicht so einfach beantworten. «Vielfach entstand die Begeisterung für die Eisenbahn und die dazugehörigen Modelle bereits im Kindesalter und hat einen das Leben lang nicht mehr losgelassen.»

An der Modellbauwelt gefällt ihm besonders ihr Facettenreichtum. «Sei es das Bauen von Modellen und Landschaften, das Tüfteln an elektronischen Komponenten oder das Beleuchten von historischen Aspekten – in der Modellbahnwelt kann jeder das machen, was ihn am meisten interessiert.» Werden diese verschiedenen Interessen in einer Gruppe zusammengefügt, können so grosse und aussergewöhnliche Anlagen entstehen.

Gegen das verstaubte Image

Neben der Welt des Modellbaus und den musealen Ausstellungsstücken, die den Besucherinnen und Besuchern der Stiftung präsentiert werden, soll in Zukunft auch vermehrt ein didaktischer Ansatz hinzukommen. «Anhand der detailgetreuen Modelle können wir aufzeigen, wie die Eisenbahn funktioniert. Wie Wagen richtig rangiert werden, wie Signale dafür sorgen, dass es zu keinen Zusammenstössen kommt, und wie die Steuerung der Züge per Stellwerk funktioniert», sagt Schwarzenbach.

Mit diesem erweiterten Angebot sollen vor allem Schulen und Jugendliche für das Thema begeistert werden, wodurch auch gegen das verstaubte Image der Modelleisenbahn angekämpft werden kann. «Wir bieten auch schon länger im Rahmen des Ferienplauschs einen Kurs an. Es ist erstaunlich, welches Interesse bei den jungen Leuten vorhanden ist», sagt Baumgartner.

Neueinsteigern rät er, mit einem einfachen Set zu beginnen und einfach loszulegen. «Ein Kreis mit einer Ausweichmöglichkeit und zwei Loks reichen, um eine einfache Aufgabenstellung zu kreieren. Und ehe man sich versieht, ist man mittendrin in der Welt der Eisenbahn.»

Ausstellung der Eisenbahn-Sammlung

Jeweils am ersten Samstag des Monats ist die Ausstellung der Stiftung Eisenbahn-Sammlung Uster für die Öffentlichkeit zugänglich. Der Eintritt für Erwachsene kostet 5 Franken, Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren zahlen 3 Franken. Für Gruppen besteht auch die Möglichkeit, eine private Führung zu buchen.