«ClassicTalk – Trade-off»: Wie viel Patina und grauer Schleier darf es sein?

Das Auto waschen kann eigentlich jeder. Würde man denken. Doch Experte Philippe Amrein weiss, dass schon dabei einiges schieflaufen kann. Im dümmsten Fall sind dann plötzlich mehr Kratzer vorhanden als vor dem Waschgang. Wenn das Auto wieder blitzblank werden soll, wenden sich passionierte Autoliebhaber deshalb häufig an professionelle Autopolierfirmen.

Ein solches Unternehmen führt Amrein gemeinsam mit seiner Partnerin Nadine Meyer. Die Carpolish and Cleaning Meyer GmbH bietet im aargauischen Oftringen umfassende Dienstleistungen rund um die Autopflege an. Ihr Spezialgebiet: eine abschliessende Keramikversiegelung, die besonders lange hält. 2017 gegründet, ist das Unternehmen in den vergangenen Jahren stark gewachsen. Genauso wie der gesamte Markt für Detailing, der detaillierten Autopflege, in der Schweiz.