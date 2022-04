ClassicTalk – Oldtimer als Wertanlage: Eine Alternative zu klassischen Investments?

Praktisch jeder Autoliebhaber hatte in seiner Jugend ein Lieblingsauto. Diese mittlerweile mehrere Jahrzehnte alten Fahrzeuge, damals noch topmodern, sind heute echte Raritäten und wieder sehr gefragt. Noch nie wurden klassische Autos zu einem so hohen Preis verkauft. Erst vor Kurzem hat das Auktionshaus Sotheby’s einen Ferrari aus dem Jahr 1962 für sagenhafte 45 Millionen US-Dollar versteigert.

Solche astronomischen Preise sind natürlich nicht alltäglich. In der Schweiz liegt der Durchschnittspreis eines Oldtimers bei 63'000 Franken. Damit liegt die Schweiz im oberen Preisbereich, verglichen mit anderen Ländern. Bemerkenswert ist auch, dass wir hierzulande die höchste Dichte von Classic-Cars auf der Welt haben.

Ein historisches Fahrzeug kommt immer mit Unkosten daher. Je nach Zustand und Alter benötigt das Auto viel Pflege und Aufmerksamkeit. Dies ist ein Punkt, der gerne vergessen geht. Was man sich sonst noch gut überlegen muss, bevor man Besitzer eines Oldtimers wird, hören Sie in der dritten Folge «Motorcast: Der ClassicTalk-Oldtimer als Wertanlage».

Die nächste Veranstaltung in der Motorworld Kemptthal am Donnerstag, 5. Mai um 18 Uhr, wird ein «TechTalk» zum Thema «Supercar-Sharing: Eine zukunftsweisende Alternative zum Alleinkauf». Die Veranstaltung ist öffentlich und Tickets können für 10 Franken auf der Webseite www.motorworld.ch gekauft werden. Chris Baer diskutiert mit Deivis H. Vales und Joschua Ammann, den Gründern der Supercar Sharing AG. Der «Motorcast» dazu wird am 13. Mai auf zueriost.ch zu hören sein.